Почему выпадают волосы

Причиной выпадения волос, как у мужчин, так и женщин является не только генетика, но также дефицит питательных веществ в рационе. К такому выводу пришла врач-дерматовенеролог Софья Хаустова.

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По словам специалиста, выпадение волос может провоцировать недостаточное потребление продуктов, содержащих витамины A, D, E, C, биотин (B7), фолиевую кислоту (B9) и цианокобаламин (B12). Также врач рекомендует следить за поступлением в организм железа, кальция, йода, меди, фосфора, селена и цинка, пишет Runews24.

Получать указанные соединения можно из следующих продуктов: куриные яйца, ягоды, шпинат, батат, орехи, мясо, фасоль и авокадо.

Каждый день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Любое дополнительное питье воды приветствуется, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее врач назвал продукт, который спасет от облысения.