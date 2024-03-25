Причины появления молочницы

Врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала из-за чего может развиться молочница. Она также напомнила, что болезнь не передается половым путем и очень редко вызывает осложнения.

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«В период менструации проявления кандидоза могут усиливаться. К тому же кандидоз может стать причиной образования трещин и высыпаний на слизистых поверхностях половых органов», – отметила врач.

Главными симптомами молочницы врач назвала зуд и жжение в области половых органов, похожие на творог выделения. При этом могут появиться частые позывы в туалет.

По словам медика, молочница развивается из-за грибка Candida. При нарушении микрофлоры местный иммунитет ослабевает и начинается размножение болезнетворных бактерий.

При этом спровоцировать болезнь может изменение гормонального фона, например, во время беременности, снижение иммунитета из-за болезней, лечение антибиотиками, а также сахарный диабет.

Еще спровоцировать развитие молочницы может облегающее синтетическое белье, мешающее коже дышать. К тому же в зоне риска находятся женщины, в чьем рационе много сахара, передает РИАМО.

Напоминаем, что врач Ильина перечислила продукты, которые снижают риск зачатия ребенка. Среди опасных продуктов оказалось красное мясо, кофе и сладкая газировка.