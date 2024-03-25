Россиянка шесть лет жила с забытой врачами иглой в животе

Жительница Волгограда шесть лет ходила с хирургической иглой в животе, оставленной там медиками после операции. Об этом сообщает издание V1.ru.

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В 2016 году женщина попала в Городищенскую центральную районную больницу, где ей удалили аппендикс. После выписки пациента продолжала чувствовать боли в животе.

«У меня очень сильно болел бок постоянно. Я жаловалась, но мне говорили, что это послеоперационные ощущения», — рассказала собеседница СМИ.

В 2022 году, когда боли так и не прекратились, волгоградка обратилась с жалобами в городскую больницу №12. Там ей сделали рентген брюшной полости, который показал наличие в животе инородного предмета. Предмет удалили на операции, в животе у пациентки врачи нашли хирургическую иглу.

После этого женщина обратилась в суд с иском к первому медицинскому учреждению о компенсации морального вреда в размере 1,2 млн рублей. Представители больницы утверждали, что пациенткой не доказан факт оказания некачественной услуги, и просили отказать в иске. Краснооктябрьский районный суд встал на сторону потерпевшей и постановил выплатить женщине более 300 тыс. рублей. Стороны обжаловали решение в Волгоградской областном суде — судья увеличил компенсацию морального вреда до 600 тыс. рублей.