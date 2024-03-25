Как помочь себе в период магнитных бурь

Магнитные бури не оказывают опасного влияния на организм человека и не приводят ни к каким тяжелым последствиям. Однако во время этого явления лучше снизить нагрузку, сообщил ТАСС кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики, 24 марта на Земле наблюдалась сильная магнитная буря уровня G4. Позже степень возмущенности магнитного поля Земли снизилась до уровня G2, что означает "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

"Магнитная буря - это явление природы, которого не избежать, по влиянию которого на организм человека есть определенные вопросы. Важно помнить, что состояние это не опасное, никак не приводящее к каким-то тяжелым последствиям, но требующее в этот день снизить активность, измерить давление лишний раз или какие-то другие показатели, которые необходимы. И постараться не использовать этот день по максимуму. Может быть, стоит его, наоборот, провести спокойно, если это два дня, то и два дня, для того чтобы можно было спокойно пережить это явление", - сказал он.

По словам кардиолога, люди, которые чувствуют себя здоровыми и имеют отменное здоровье, могут не почувствовать никакого дискомфорта на фоне магнитных бурь.

"Считается, что именно здоровые люди <...> спокойно приспосабливаются к таким окружающим изменениям", - отметил он.

Однако люди с хроническими заболеваниями, например, легких, сердца, или какими-либо другими недомоганиями, на фоне магнитных бурь могут испытывать усталость, слабость, сонливость, снижение работоспособности или какой-то другой дискомфорт, рассказал Кондрахин, пояснив, что "это связано с тем, что человек уже имеет напряженное из-за болезни состояние, поэтому, конечно, любое дополнительное воздействие даст о себе знать".