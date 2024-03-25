Признаки, которые могут указывать на туберкулез

От необычных отёков до ночной потливости: эти признаки могут указывать на туберкулёз
Туберкулёз в основном поражает лёгкие, но может вызвать повреждения в любой части тела, включая железы, кости и нервную систему. Эксперты рассказали, как распознать опасную инфекцию.
Типичные симптомы туберкулёза:
- постоянный кашель, который длится более трёх недель и обычно сопровождается выделением мокроты;
- потеря веса;
- ночная потливость;
- высокая температура (лихорадка);
- усталость и слабость;
- потеря аппетита;
- отёки, которые не исчезают в течение нескольких недель.
Ранее считалось, что ключевым симптомом туберкулёза является кашель. Однако недавно учёные обнаружили, что этот признак не проявляется у четырёх из пяти заболевших.
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