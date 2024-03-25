Признаки, которые могут указывать на туберкулез

Туберкулёз в основном поражает лёгкие, но может вызвать повреждения в любой части тела, включая железы, кости и нервную систему. Эксперты рассказали, как распознать опасную инфекцию.

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Типичные симптомы туберкулёза:

постоянный кашель, который длится более трёх недель и обычно сопровождается выделением мокроты;

потеря веса;

ночная потливость;

высокая температура (лихорадка);

усталость и слабость;

потеря аппетита;

отёки, которые не исчезают в течение нескольких недель.

Ранее считалось, что ключевым симптомом туберкулёза является кашель. Однако недавно учёные обнаружили, что этот признак не проявляется у четырёх из пяти заболевших.