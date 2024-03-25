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От необычных отёков до ночной потливости: эти признаки могут указывать на туберкулёз

Туберкулёз в основном поражает лёгкие, но может вызвать повреждения в любой части тела, включая железы, кости и нервную систему. Эксперты рассказали, как распознать опасную инфекцию.

Признаки, которые могут указывать на туберкулез
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Типичные симптомы туберкулёза:

  • постоянный кашель, который длится более трёх недель и обычно сопровождается выделением мокроты;
  • потеря веса;
  • ночная потливость;
  • высокая температура (лихорадка);
  • усталость и слабость;
  • потеря аппетита;
  • отёки, которые не исчезают в течение нескольких недель.

Ранее считалось, что ключевым симптомом туберкулёза является кашель. Однако недавно учёные обнаружили, что этот признак не проявляется у четырёх из пяти заболевших.

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