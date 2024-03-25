Кому нужно с осторожностью употреблять клетчатку

Американский гастроэнтеролог Саймон Смейл рассказал изданию Daily Mail, что увеличение доли клетчатки (неперевариваемых волокон из растительной пищи) в рационе может стать причиной усугубления запоров.

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Термин «клетчатка» относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом. Растительные волокна в изобилии содержатся в овощах, фруктах, бобовых и цельном зерне. Клетчатка служит пищей для полезных кишечных бактерий, предотвращающих заболевания желудочно-кишечного тракта. Также она необходима для нормального пищеварения.

Врач объяснил, что людям с частыми запорами нужно с осторожностью употреблять этот пищевой компонент. Гастроэнтеролог рассказал, что 15-30% людей пациентов с хроническим запором страдают кологенной формой нарушения регулярного опорожнения кишечника или запором медленного транзита. Он связан со снижением скорости продвижения кишечного содержимого при отсутствии анатомических аномалий.

Увеличение доли потребляемой клетчатки может стать причиной усугубления запоров, поскольку больший объем пищевых масс будет выводиться из организма с еще медленнее. Также избыток пищевых волокон способен спровоцировать боль и ощущение вздутия в животе.