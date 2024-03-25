Как распознать депрессию

Депрессивные состояния могут возникать после тяжелых психологических травм и нервных срывов. Об этом в беседе с Banki.loans рассказала психолог Наталья Наумова.

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По словам специалиста, депрессивные фрагменты часто бывают затяжными и их сложно перепутать с иными ментальными проблемами.

«При депрессии человек абсолютно теряет интерес ко всему, что его раньше радовало и придавало смысла в жизни. Нет желания есть, спать, выходить на улицу, видеть людей. Полнейшая апатия и уход в себя – так можно описать депрессивного человека», - заметила эксперт.

По словам Наумовой, депрессию может запустить любой фактор, который как-либо повлиял на ментальное состояние пациента.

«Отличить депрессию от просто плохого настроения или печали можно по временным параметрам. Депрессия может длиться от нескольких месяцев до года», - предупредила специалист.

При глубоких депрессивных состояниях, добавила Наумова, человек испытывает подавленность несколько лет. Очень важно начать терапию, чтобы исключить попытки больного наложить на себя руки, что бывает при запущенных стадиях недуга.

Собеседница издания отметила, что психический диагноз «депрессия» ставит психиатр или психотерапевт, отталкиваясь от своего профессионального опыта. Затем начинается сбор анамнеза и начало лечения.

Психолог отметила, что не всегда терапия представляет собой процесс медикаментозного лечения. То есть можно обойтись и без антидепрессантов, а вместо этого применять когнитивно-поведенческую терапию, во время которой у человека будут скорректированы негативные установки и изменено отношение к себе, окружающим и к своему будущему, заключила спикер.