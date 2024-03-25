Если человек периодически просыпается ночью, а далее быстро засыпает, и на утро чувствует себя бодрым и продуктивным, это может являться вариантом нормы. При этом бывают случаи, когда ночные пробуждения указывают на некоторые проблемы, требующие внимания специалиста, сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Она отметила, что такое состояние может быть спровоцировано внешними факторами: шумом, недостаточным затемнением в помещении, движениями партнера или домашнего питомца, а также некомфортной температурой в комнате. Помимо этого, причиной ночных пробуждений может быть привычка пить слишком много жидкости перед сном или плотно поужинать на ночь. В этом случае ЖКТ и мочевыделительная система работают в усиленном режиме, а это мешает отдыху, сообщила врач.

— Не стоит забывать, что в течение ночи несколько раз сменяются стадии сна. Переход между ними также может сопровождаться кратковременными пробуждениями, о которых большинство людей даже не вспоминают утром, но некоторые их замечают. Это нормальное состояние: если оно не вызывает дискомфорта, то лечения не требуется, — добавила Демьяновская.

Однако в некоторых случаях, по ее словам, без медицинской помощи не обойтись. В частности, если ухудшение сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие проблемы со сном могут только усугубить состояние здоровья, поэтому их нельзя не замечать, подчеркнула медик.

— Следует обсудить с врачом, какие дополнительные меры можно принять, чтобы уменьшить ночные симптомы и восстановить сон, — предупредила невролог.

Еще одной причиной ночных пробуждений может быть стресс. Сильные переживания или повышенная тревожность провоцируют выработку адреналина и кортизола. Эти гормоны увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают артериальное давление. Они сигнализируют, что организм должен быть готов защищаться в случае опасности, например, бежать или дать отпор. Организм при этом не может расслабиться, а это препятствует переходу к глубокой фазе сна, что в свою очередь приводит к частым пробуждениям в течение ночи.

— Такое состояние не стоит оставлять без внимания, так как со временем симптомы могут усугубляться: недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью, — отметила специалист.

В беседе с «Известиями» Демьяновская резюмировала, что к врачу необходимо обратиться независимо от причины, если человек после пробуждения чувствует себя уставшим и измотанным. В ходе обследования специалисты могут выявить самые неочевидные проблемы, требующие вмешательства.

Как пример медик привела храп или апноэ — кратковременные задержки дыхания во время сна. Она добавила, что человек может даже не подозревать о таких состояниях, при этом они значительно ухудшают не только качество сна, но и жизни в целом.

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