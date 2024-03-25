Понятие медицинских услуг могут изменить в России

В Госдуму внесли законопроект, разработанный депутатами и сенаторами, об изменении термина «медицинская услуга» на «медицинскую помощь», сообщает ИА DEITA.RU. Это делается как для повышения престижа работы медиков, так и для декриминализации из деятельности – сейчас в отношении врачей участились уголовные процессы по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Законодатели предлагают оставить термин «медицинская услуга» только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев. Например, платная палата в больнице – это предоставление услуги. А вот назначение медикаментозного лечения, диагностика, медицинские операции, процедуры и другие вмешательства – это уже медицинская помощь.

Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, по 238-й статье врачей пытаются привлечь, даже если речь шла о неотложной медицинской помощи, например, перитоните или аппендиците.

В числе последних резонансных дел о «некачественных медицинских услугах» - дело педиатра из Улан-Удэ, которая поставила младенцу диагноз «острый бронхит», в итоге четырёхмесячных малыш умер от пневмонии. Врача приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима. По мнению медиков, обвинение и приговор необоснованны: пациент умер, потому что его несвоевременно перевели в отделение интенсивной терапии, но решение о переводе должны были принимать дежурный врач больницы и реаниматолог, но не педиатр, который не допустил умышленных нарушений закона.

А медицинский юрист Иван Печерей считает, что статья 238 УК РФ применялась к врачам, так как это тяжкая статья с долгими сроками давности, и в определённых ситуациях это оправдано – в силу скрытия определенных проблем следствия, в частности, долгих сроков проведения судебно-медицинских экспертиз. Но мнению профильного юриста, вместо 238-й статьи о некачественных услугах в отношении медиков могут использовать статью о халатности (293 УК РФ).