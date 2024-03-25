Инновационная российская вакцина от туберкулеза вышла на этап испытаний

День борьбы с туберкулезом отмечают в мире. 141 год назад впервые был описан возбудитель болезни – палочка Коха. Где и как производят вакцину, почему важно прививаться от туберкулеза и какие методы ранней диагностики существуют, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

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С этой вакциной каждый человек в странах Содружества знакомится в первые дни своей жизни. Знаменитая БЦЖ вводится новорожденным на третьи сутки после появления на свет. Вот уже больше 100 лет эта прививка защищает человечество в самом уязвимом возрасте.

«Кто у нас не привит, если они подхватывают особенно в раннем возрасте микобактерии туберкулеза, то быстро приходит генерализация, поражаются у нас не только легкие, о которых все думают, поражаются и глаза, и нервная система, и костно-мышечная система. Туберкулез поражает все органы человека, кроме волос и ногтей», – перечислил доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Минздрава России Павел Бережанский.

Вызывает туберкулез бактерия или так называемая палочка Коха. Она проникает в клетку человека, там размножается и поражает органы. Для этого организм должен быть ослаблен. Например, голодом или стрессом. Так что любители изнуряющих диет могут оказаться в группе риска. Вспышки туберкулеза напрямую связаны с потрясениями.

«После того, как произошел развал Советского Союза, уровень населения снизился, и сразу же каждый год начал давать у нас прирост по заболеваемости туберкулезом. И самый пик у нас был в 1999 и 2000 годы, когда у нас заболеваемость достигла 91 на 100 тысяч населения», – отметил профессор кафедры фтизиопульмонологии Сеченовского университета Минздрава России Иван Мартель.

Сейчас среднее число заболевших туберкулезом снизилось в три раза – 31 человек на 100 тысяч населения. Это при том, что большая часть всех жителей страны – носители палочки Коха. Иммунитет, который дали прививки в детстве, не дает туберкулезу развиваться дальше.

«Давно есть желание защищать не только детей от тяжелейших форм, а взрослое население от заражения туберкулезом», – сказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

В мире, по данным ВОЗ, от туберкулеза умирает от полутора миллионов человек. В России в 2023 году зафиксировали исторический минимум. Но ситуацию нужно держать на контроле. Детям до 15 лет делают пробу Манту. Это не прививка, а тест. Он помогает оценить, какой у ребенка иммунитет к туберкулезу.

«Единственным на сегодняшний день радикальным способом борьбы с туберкулезом, возвращаемся обратно, является использование эффективных вакцин», – заявил Александр Гинцбург.

Российские ученые разработали новые вакцины. ГАМТБВАк сейчас проходит клинические испытания. Она, как говорят, не живая, поэтому сделать ее смогут даже ВИЧ-инфицированные.

«ВИЧ-инфицированные – в нашей стране и во всем мире это очень остро стоящая проблема, туберкулез у ВИЧ-инфицированных – одна из основных причин смертности, и в этой связи использование полностью безопасной вакцины, способной предотвратить инфицирование и развитие заболевания у ВИЧ-инфицированных можно было бы добиться такими препаратами, как наш», – отметил руководитель отдела эпидемиологии НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

Но пока туберкулез – единственная болезнь, при которой больничный дают на целый год. Остается в мире одной из самых смертоносных.