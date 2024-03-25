Для того чтобы в пожилом возрасте минимизировать риск развития инсульта, необходимо соблюдать диету, заниматься физической активностью и добавить в рацион несколько полезных продуктов. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Бирюкова.

— Регулярная физическая нагрузка положительно влияет на обмен веществ, артериальное давление и массу тела, — пояснила специалист.

Также медик рекомендует сократить количество потребляемой соли. Это необходимо, чтобы контролировать уровень кровяного давления. По рекомендации Бирюковой, ежедневное количество этой пищевой добавки не должно превышать одну чайную ложку.

Кроме того, в рацион питания стоит добавить богатые ненасыщенными жирами продукты, клетчатку и крупы. Все это будет улучшать работу ЖКТ и положительно влиять на обмен веществ, передает РИАМО.

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