Кому полезно вегетарианство

При тяжелых болезнях почек вегетарианская диета может помочь сохранить их функцию. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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Людям с тяжелыми болезнями почек врачи могут в индивидуальном порядке рекомендовать вегетарианскую диету. Это позволяет продлить им жизнь, так как снижается нагрузка на почки — органы, отвечающие за вывод продуктов метаболизма белка.

«Но это касается только очень малой когорты людей, которые уже находятся на преддиализной стадии», — подчеркнула врач.

Здоровым людям или без серьезных поражений почек вегетарианская диета не приносит большой пользы. Некоторые вегетарианцы сообщают об улучшении пищеварения. Это связано с тем, что животный белок — это довольно плотная пища, которая может привести к ощущению тяжести в животе.

До этого врач Суржик рассказала, что в день нужно съедать три порции молочных продуктов. Для жидкого продукта одна порция — это 200 мл, а для ложкового — 125-150 мл, объяснила диетолог.