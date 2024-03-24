В Японии начала быстро распространяться смертельная инфекция STSS

По данным Национальной службы здравоохранения Японии, в 2023 году в стране был зарегистрирован 941 подтвержденный случай STSS.

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В Японии начала быстро распространяться бактериальная инфекция, которая известна как синдром стрептококкового токсического шока (STSS). Смертность от этого заболевания достигает 30%. Возбудители болезни — стрептококки группы А. Чтобы предотвратить распространение заболевания, надо как можно чаще мыть руки и сразу же обрабатывать раны.

В прошлом году в Японии был зафиксирован 941 случай данной болезни, а в текущем году таких случаев уже 378 и это цифра только за два первых месяца. Отметим, что стрептококк А может вызывать боль в горле чаще всего у детей, а у остальных может пройти без симптомов. Однако, люди старше 30 лет находятся в группе риска из-за серьезных осложнений и высокой смертности.