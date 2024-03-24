Названы самые распространенные причины болезней суставов

Курение, в том числе и пассивное, может стать причиной возникновения ревматоидного артрита, сообщает The Sun. Как отмечают журналисты, заболевание также может поразить людей с лишним весом.

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Ревматоидный артрит — это хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать любой возраст, но чаще всего возникает в возрасте от 30 до 50 лет. Курение, включая пассивное курение, ожирение и семейный анамнез — все это может увеличить риск, — сказано в публикации.

Ожирение, как пишут авторы, также может спровоцировать остеоартрит — наиболее распространенную болезнь суставов, которая включает воспалительный процесс, мешающий самовосстановлению хряща. Профилактикой заболевания могут стать физические упражнения, укрепляющие мышцы вокруг суставов.

В то же время люди, которые проводят много времени на ногах, рискуют столкнуться с бурситом. Болезнь проявляется, в частности, у бегунов. Кроме того, у спортсменов может произойти растяжение связок, однако чаще с этим сталкиваются люди, занимающиеся спортом без надлежащей физической подготовки.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.