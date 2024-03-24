Медики столкнулись с новыми проявлениями коронавируса

Коронавирус продолжает преподносить сюрпризы. Медики столкнулись с новыми проявлениями заболевания.

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Как пишет МК, все чаще появляются пациенты, у которых первые дни держится высокая температура, потом она на несколько дней спадает, но начинает расти с новой силой, уже сопровождаясь сильным кашлем.

Россияне охотно в группах делятся друг с другом, как протекает новая хворь.

«Первые три дня держалась температура 39-39,7, рвота, ломило кости таза, ног, адская головная боль, насморк, тахикардия. На 2-3 день появились ноющие боли в спине, с прострелами. Потом температура снизилась, но целый день долбило головокружение, как будто мозг стиснут в тиски. Слабость сильнейшая. А через пару дней — опять температура и кашель. Тест в первый день показал коронавирус», - рассказывает одна из зараженных.

Эксперты пишут, что в России сейчас правит бал вариант вариант JN.1 — это одна из разновидностей «Пироды», порожденной первоначальным «Омикроном».