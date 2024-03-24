Список льготников пополнился хроническими сердечниками

Расширился список сердечно-сосудистых больных, которые могут получать бесплатные лекарства. Теперь это не только перенесшие инфаркты, инсульты и хирургические вмешательства, но и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями из группы риска. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В перечень льготников вошли люди, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка.

Кроме того, если раньше срок льготного обеспечения сердечников медикаментами ограничивался двумя годами, то теперь, согласно приказу Минздрава, такое ограничение снято — снабжать бесплатными лекарствами будут пожизненно. А вот их перечень остался неизменным: это 31 наименование, начиная от дешевой ацетилсалициловой кислоты до препаратов с эмпаглифлозином, цена на которые стартует от 3 тысяч рублей за упаковку.

Медикаменты закупаются на средства бюджета в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он стартовал в 2020 году, в 2021-м срок лекарственного обеспечения пациентов был продлен с одного до двух лет, а в 2022 году на восемь позиций расширился перечень препаратов. К началу 2024 года, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, бесплатные лекарства получили более 1,7 млн больных, находящихся под диспансерным наблюдением. Цифры смертности от летальных заболеваний, связанных с инфарктами и инсультами, в стране уменьшаются.