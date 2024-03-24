В ФМБА рассказали о состоянии резервов крови в России

Запасы крови и её компонентов позволят обеспечить всех пациентов медицинских учреждений на протяжении от четырёх до шести месяцев, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Сообщается, что на постоянном хранении имеется 19 тыс. литров эритроцитсодержащих компонентов, 7,5 тыс. компонентов на длительном хранении и 450 тыс. литров плазмы.

«Ещё раз подчеркнём, что запасов крови и её компонентов в стране достаточно», — говорится в публикации.

Ранее в ФМБА заявили, что более 5 тыс. человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших в теракте.