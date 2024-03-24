В Минздраве рассказали, куда обратиться за психологической помощью

Бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского работает с родственниками и близкими погибших в "Крокусе", а также в медучреждениях, где лечат пострадавших.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Врачи отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России вместе с бригадами Медицины катастроф начали оказывать психологическую помощь пострадавшим сразу после получения информации о теракте и прибытия на место происшествия.

За психологической помощью также можно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 637-70-70.