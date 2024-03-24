Главное о коронавирусе за неделю

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. "Реальное время" публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 18 по 24 марта 2024 года. Так, в республике количество заболевших выросло до 500, а в США считают, что их процентная ставка не вернется к допандемийному уровню.

В Татарстане свыше 500 заболевших

В Татарстане с 11 по 17 марта коронавирус обнаружили у 525 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 487 человек.С 11 по 17 марта в республиканские больницы попали 116 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 136 заразившихся.

Из больниц было выписано 497 пациентов по всей республике.Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.

Глава Общественного телевидения России Леонид Млечин опроверг ковид

С 11 по 17 марта коронавирус выявили у 24 056 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 24 099 человек.За неделю в больницы доставлены 3 030 человек.В течение этой недели выздоровели 24 750 человек, скончались 77 пациентов.

Президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Общественного телевидения России Леонид Млечин опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее появилась информация о том, что его госпитализировали из квартиры в Москве после того, как у него якобы диагностировали коронавирус.

СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием

Портал Axios сообщил, что Соединенные Штаты не готовы к потенциальной пандемии вирусного заболевания, несмотря на все последние научные достижения. По его мнению, такая ситуация вызвана "политизированностью здравоохранения, нехваткой медицинских кадров и растущей враждебностью [населения] к науке". Как отмечают эксперты, вопрос заключается в том, когда, а не если, мир столкнется с еще одной пандемией. На ее фоне, подчеркивает портал, COVID-19 "покажется незначительным".

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, считает, что процентная ставка в ближайшей перспективе не вернется к низкому уровню, который наблюдался до пандемии COVID-19. Такое мнение выразил глава ФРС Джером Пауэлл.Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту Жаиру Болсонару обвинения в подделке данных о вакцинации. По информации портала G1, обвинения были предъявлены 16 лицам, включая Болсонару. По данным следствия, приближенные экс-президента внесли, а затем удалили ложную информацию о прививках против ковида в базу данных официального приложения Минздрава Бразилии для въезда в США. По данным портала, генпрокуратуре теперь предстоит решить, будет ли расследование в отношении экс-президента продолжено или его следует прекратить.