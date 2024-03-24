Врач назвала способы справиться с панической атакой

При панической атаке важно не пытаться подавить ее и правильно настроить свое дыхание. Способы справиться с тревожным состоянием в интервью «Известиям» назвала врач-терапевт Елена Попова.

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По словам специалиста, побороть такое состояние помогут люди, которые находятся рядом в этот критический момент. Важно избегать изоляции и предупреждать людей о своей тревоге. Помимо всего прочего, не стоит пить кофе, так как кофеин лишь усилит чувство тревоги и нервозность.

Попова дала более конкретные советы по перенастройке дыхания в момент панической атаки. Врач посоветовала не делать глубоких вдохов, так как такое дыхание может усилить гипервентиляцию. Вместо этого следует дышать медленно и равномерно.

«Попробуйте вдыхать через нос на счет до четырех, задерживайте дыхание на несколько секунд и затем выдыхайте через рот также на счет до четырех, это может помочь снизить гипервентиляцию и уменьшить физиологические симптомы атаки. Попробуйте сфокусировать внимание на каком-то конкретном объекте вокруг, это может отвлечь от тревожных мыслей, поделитесь своими ощущениями с кем-то из близких людей», — рекомендует врач.

Ранее способами справиться с панической атакой поделилась семейный психолог Светлана Ладейщикова. Она посоветовала сосредоточиться на дыхании и попытаться вернуть себя в реальность. Психолог порекомендовала максимально заземлиться: почувствовать, где находишься, осознать, что есть рядом. Хорошо помогает прикосновение к предметам.