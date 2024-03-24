Врач предупредила о начале сезона аллергии

Сезон пыления начался в средней полосе России, а также на юге страны. Жители центрального региона уже начали страдать от аллергии на древесную пыльцу, сообщила во время пресс-конференции врач-аллерголог и главврач Института иммунологии ФМБА РФ Наталья Ильина.

Ильина уточнила, что на юге страны и в средней полосе России уже начала пылить ольха. Предположительно, наибольшая концентрация пыльцы в воздухе будет наблюдаться во второй половине апреля, в начале мая.

«Точно сказать, когда будет пик пыления, сложно», – передает слова аллерголога издание «РОСБАЛТ».

Специалист отметила, что определение пика пыления зависит от нескольких факторов: температуры, климата и наличия осадков. По мнению врача, больше всего дискомфорта аллергикам причиняют орешник, береза и ольха. После сезона пыления деревьев, пойдут луговые травы, а в средней полосе страны сорные травы, такие как полынь, лебеда и маревые.

Ранее врач Алена Бондаренко объяснила, сколько мандаринов можно есть детям, чтобы не развилась аллергия. По словам эксперта, детям до года не рекомендовано употребление цитрусовых. По достижению трехлетнего возраста родители могут дать ребенку только половину мандарина в день.