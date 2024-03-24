Ученые связали недостаток питания с прогрессированием болезни Альцгеймера

Ученые связали недостаток витаминов, микроэлементов и жиров с прогрессированием болезни Альцгеймера
По данным журнала Frontiers in Nutrition, дефицит или плохое качество пищи провоцирует возникновение болезни Альцгеймера. Однако расстройство носит обоюдный характер, так как патология влияет на недостаток питания.
В обследовании приняло участие 266 человек. Часть испытуемых не имела когнитивных проблем, другие страдали болезнью Альцгеймера в легкой форме, третьи - обладали симптомами деменции на поздней стадии.
Меню всех участников было изучено на основании средиземноморской диеты и диеты MIND.
Итоги исследования показали, что страдающие Альцгеймером не имели достаточного количества ИМТ, белков, альбумина, глобулина, кальция, фолиевой кислоты и аполипопротеина А1. Уменьшились жировые отложения в районе икр и бедер.
Также и сама болезнь провоцирует дефицит нужных калорий, что только ускоряет деструктивные процессы в организме.
Ранее новое исследование подвергло сомнению безопасность периодического голодания для «сердечников».