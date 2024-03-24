$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Ученые связали недостаток витаминов, микроэлементов и жиров с прогрессированием болезни Альцгеймера

По данным журнала Frontiers in Nutrition, дефицит или плохое качество пищи провоцирует возникновение болезни Альцгеймера. Однако расстройство носит обоюдный характер, так как патология влияет на недостаток питания. 

Ученые связали недостаток питания с прогрессированием болезни Альцгеймера
© runews24.ru

В обследовании приняло участие 266 человек. Часть испытуемых не имела когнитивных проблем, другие страдали болезнью Альцгеймера в легкой форме, третьи - обладали симптомами деменции на поздней стадии.

Меню всех участников было изучено на основании средиземноморской диеты и диеты MIND.

Итоги исследования показали, что страдающие Альцгеймером не имели достаточного количества ИМТ, белков, альбумина, глобулина, кальция, фолиевой кислоты и аполипопротеина А1. Уменьшились жировые отложения в районе икр и бедер.  

Также и сама болезнь провоцирует дефицит нужных калорий, что только ускоряет деструктивные процессы в организме.  

Ранее новое исследование подвергло сомнению безопасность периодического голодания для «сердечников». 

Болезни и лекарства