Ученые связали недостаток питания с прогрессированием болезни Альцгеймера

По данным журнала Frontiers in Nutrition, дефицит или плохое качество пищи провоцирует возникновение болезни Альцгеймера. Однако расстройство носит обоюдный характер, так как патология влияет на недостаток питания.

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В обследовании приняло участие 266 человек. Часть испытуемых не имела когнитивных проблем, другие страдали болезнью Альцгеймера в легкой форме, третьи - обладали симптомами деменции на поздней стадии.

Меню всех участников было изучено на основании средиземноморской диеты и диеты MIND.

Итоги исследования показали, что страдающие Альцгеймером не имели достаточного количества ИМТ, белков, альбумина, глобулина, кальция, фолиевой кислоты и аполипопротеина А1. Уменьшились жировые отложения в районе икр и бедер.

Также и сама болезнь провоцирует дефицит нужных калорий, что только ускоряет деструктивные процессы в организме.

Ранее новое исследование подвергло сомнению безопасность периодического голодания для «сердечников».