Врач развеял 5 популярных мифов о туберкулезе

Неизлечимая болезнь маргиналов. Врач развеял 5 популярных мифов о туберкулёзе
Туберкулёз — это инфекционное заболевание, которое обычно поражает лёгкие, но может воздействовать и на другие органы. В обществе его считают опасной болезнью с тяжёлым течением и исходом, который обычно предрешён. О том, какие существуют мифы о развитии и лечении туберкулёза, «Секрету» рассказал врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик.
вгений Гвоздик врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом»
Без преувеличения можно сказать, что туберкулёз лидирует среди других болезней по числу мифов вокруг лечения и последствий.
Отчасти многие мифы имели право «на жизнь». Но так было очень много лет назад. Сейчас ситуация кардинально изменилась.
Но из-за невысокой информированности граждан и из-за того, что на первый план сейчас вышли совсем другие болезни (сердечно-сосудистые, ожирение и т. п.) и вирусы, мифы вокруг туберкулёза никуда не исчезли.
Вот основные из них:
Туберкулёз — болезнь асоциальных личностей
Многие ошибочно думают, что болезнь в основном циркулирует среди социально неблагополучных слоёв населения и от этого считается даже неприличной.
На самом деле заболеть может абсолютно любой человек, ведь туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём, воздушно-пылевым путём и при контакте с инфицированным материалом (животными, пищей и т. д.).
Заболеваемость при контакте с больным туберкулёзом — 100%
Это, пожалуй, один из наиболее распространённых мифов.
На самом деле статистически верно то, что заболевает около 5%. Высок риск инфицирования в случае ослабленного иммунитета.
Также в группе риска: - дети до 3 лет; - люди с хроническими заболеваниями; - люди, страдающие алкоголизмом; - курильщики.
Туберкулёз неизлечим
Это давно не так.
Если начать своевременное лечение на ранних стадиях, то возможно полное излечение.
Туберкулёз передаётся половым путём
Это не совсем верно.
Заболевание развивается при проникновении в организм микобактерий.
Причина генитального туберкулёза — попадание патогенной микрофлоры из лёгких или кишечника в мочеполовой тракт. Как правило, генитальный туберкулёз — всё же вторичное заболевание.
При туберкулёзе поражаются только лёгкие
Это тоже миф.
На самом деле поражаться могут все системы и органы. Всё зависит от стадии заболевания и исходных данных иммунной системы организма конкретного человека.