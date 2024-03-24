Врач развеял 5 популярных мифов о туберкулезе

Туберкулёз — это инфекционное заболевание, которое обычно поражает лёгкие, но может воздействовать и на другие органы. В обществе его считают опасной болезнью с тяжёлым течением и исходом, который обычно предрешён. О том, какие существуют мифы о развитии и лечении туберкулёза, «Секрету» рассказал врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик.

Без преувеличения можно сказать, что туберкулёз лидирует среди других болезней по числу мифов вокруг лечения и последствий.

Отчасти многие мифы имели право «на жизнь». Но так было очень много лет назад. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Но из-за невысокой информированности граждан и из-за того, что на первый план сейчас вышли совсем другие болезни (сердечно-сосудистые, ожирение и т. п.) и вирусы, мифы вокруг туберкулёза никуда не исчезли.

Вот основные из них:

Туберкулёз — болезнь асоциальных личностей

Многие ошибочно думают, что болезнь в основном циркулирует среди социально неблагополучных слоёв населения и от этого считается даже неприличной.

На самом деле заболеть может абсолютно любой человек, ведь туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём, воздушно-пылевым путём и при контакте с инфицированным материалом (животными, пищей и т. д.).

Заболеваемость при контакте с больным туберкулёзом — 100%

Это, пожалуй, один из наиболее распространённых мифов.

На самом деле статистически верно то, что заболевает около 5%. Высок риск инфицирования в случае ослабленного иммунитета.

Также в группе риска: - дети до 3 лет; - люди с хроническими заболеваниями; - люди, страдающие алкоголизмом; - курильщики.

Туберкулёз неизлечим

Это давно не так.

Если начать своевременное лечение на ранних стадиях, то возможно полное излечение.

Туберкулёз передаётся половым путём

Это не совсем верно.

Заболевание развивается при проникновении в организм микобактерий.

Причина генитального туберкулёза — попадание патогенной микрофлоры из лёгких или кишечника в мочеполовой тракт. Как правило, генитальный туберкулёз — всё же вторичное заболевание.

При туберкулёзе поражаются только лёгкие

Это тоже миф.

На самом деле поражаться могут все системы и органы. Всё зависит от стадии заболевания и исходных данных иммунной системы организма конкретного человека.