Весенний поллиноз — это аллергическая реакция, которая возникает при контакте с пыльцой растений, цветущих в апреле-мае и сопровождается различными проявлениями со стороны верхних дыхательных путей. Врач аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун рассказала сайту «Страсти», как аллергикам выжить весной, и что делать при появлении первых симптомов поллиноза.

Как правило, весной у людей с аллергией возникает риноконъюктивит, для которого характерны: обильный водянистый насморк, заложенность носа, ощущение зуда в носоглотке, чихание, слезотечение, светобоязнь и ощущение сухости или «песка» в глазах, покраснение конъюнктив и склер, отек век. Постепенно в процесс могут вовлекаться слизистые слуховых труб, могут возникать боли в ушах, иногда осиплость голоса.

«У пациентов с бронхиальной астмой при контакте с пыльцой усиливаются приступы кашля, удушья, чувства нехватки воздуха с последующим присоединением свистящих хрипов. Перечисленные симптомы вызывают пыльцевые аллергены деревьев: берёзы, лещины, ольхи, ясеня, дуба», — говорит врач.

Каждый человек может быть индивидуально чувствителен к определенным видам растений. Выяснить персональную чувствительность можно с помощью методов кожных проб, а также анализа крови на специфические IgE (выявляют экстракты аллергенов и их отдельные молекулы). Для точного определения причины аллергической реакции и назначения соответствующего лечения рекомендуется обратиться к врачу аллергологу-иммунологу.

Основной способ профилактики и лечения — исключение контакта с аллергеном. Поэтому в период активного цветения люди берут отпуска и уезжают в регионы, в которых период цветения уже прошел или в которых не растут растения, провоцирующие аллергические реакции.

«В качестве симптоматической помощи можно начать принимать во время весенне-летнего сезона антигистаминные препараты, — объясняет специалист. — Если активность симптомов при приеме препарата не изменилась или эффект слабый, необходимо обратиться на прием к аллергологу. Доктор исходя из ваших симптомов расширит и подберет дополнительные препараты для временного приема».

В сухие ветреные дни врач рекомендует по возможности оставаться дома. В личном транспорте и дома имеет смысл пользоваться очистителями и увлажнителями воздуха, проветривание с помощью открытых окон лучше свести к минимуму. Также стоит ежедневно менять одежду, в которой вы побывали на улице. После посещения улицы необходимо принимать освежающий душ, умываться, чтобы смыть мелкие аллергены с кожных покровов и слизистых оболочек.

«Из относительно новых способов — можно воспользоваться местной защитой верхних дыхательных путей перед выходом на улицу в виде масок, очков, барьерных спреев в нос на основе морской воды и растительного компонента эктоина», — добавила эксперт.

Также для профилактики весеннего поллиноза помогут следующие рекомендации:

Антигистаминные средства принимайте по назначению врача на протяжении месяца на регулярной основе. Помещения лучше проветривать вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна. Исключите из своего рациона продукты, содержащие гистаминоподобные вещества: мед, газированные напитки, продукты с усилителями вкуса, красителями и т. д. При появлении описанных ранее симптомов — обратитесь к врачу для подбора индивидуальной схемы лечения.