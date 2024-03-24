Стоматолог предупредил о влиянии курения на приживление зубных имплантов

Стоматолог-хирург Тимур Нимаев объяснил, чем курение вредно для установки зубных имплантов.

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Врач отметил, что курение влияет на сужение сосудов, регулярно нагревает ротовую полость и замедляет заживление тканей вокруг импланта, что удлиняет процесс его приживления. А заядлые курильщики рискуют вообще потерять имплант из-за нарушения регенерации тканей.

«Если вы заядлый курильщик, то есть выкуриваете более десяти сигарет в день, у вас есть все предпосылки к тому, чтобы имплант не прижился. Но есть и хорошая новость: на уже установленный и прижившийся имплант курение не повлияет. Однако, по опыту, выдержав месяц реабилитации, уже мало кто опять берётся за сигарету», — объяснил стоматолог.

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