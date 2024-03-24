Чем отличается депрессия от плохого настроения

24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Это серьезное психическое расстройство, а не приступ плохого настроения, как считают многие. При этом заболевание поддается лечению, если своевременно обратиться к специалисту. Об этом «Парламентской газете» рассказала доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

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Эксперт отметила, что депрессия диагностируется по специальным методикам и имеет триаду проявлений – резкое снижение физической и когнитивной активности, а также невозможность получать удовольствие от жизни. К причинам депрессии, в первую очередь, относится нарушение химического обмена в мозге, когда гормоны дофамин и серотонин перестают вырабатываться в достаточном количестве.

При депрессии человек ощущает апатию, снижение настроения, рассеянность, нежелание что-то делать и ухаживать за собой. У него возникают проблемы с памятью, вниманием, нарушается сон. Если такое состояние сохраняется в течение 14 дней, необходимо обратиться к специалисту. Причем не к психологу, а к психиатру, неврологу или медицинскому психотерапевту. Обычно для лечения заболевания назначаются лекарственные препараты – антидепрессанты и транквилизаторы.

По словам Овчаренко, на развитие болезни зачастую влияют внешние факторы, в том числе профессиональная деятельность, связанная с длительным психоэмоциональным напряжением. Также опасности подвержены те, кто слишком остро реагирует на внешние раздражители и не умеет справляться со сложными жизненными ситуациями.

Среди возрастных категорий депрессии чаще всего подвержены подростки и пожилые люди. Первые – потому что не обладают достаточным ресурсом для глубокого самоанализа на фоне биологических изменений организма, а вторые – из-за снижения социальной активности и востребованности.