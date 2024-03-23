Россиянам рассказали, как избежать туберкулеза

Риск заражения туберкулезом максимален при нахождении в закрытом помещении с инфицированным человеком. Об этом "Go31.ru" рассказал врач из противотуберкулезного диспансера Белгородской области Сергей Кругляков.

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Врач объяснил, что больные туберкулезом выделяют бактерии в окружающую среду при разговоре и кашле. Чтобы обезопасить себя, нужно отходить от кашляющих людей как можно дальше и по возможности надевать защитную маску.

К заражению склонны люди с ВИЧ, сахарным диабетом, раком, язвенной болезнью и принимающие некоторые препараты, подавляющие иммунитет. В практике Круглякова 60% больных туберкулезом — это алкоголики и наркоманы, 10% – пожилые люди, а оставшиеся 30% – обычные люди трудоспособного возраста.

Если заражение произошло, то при выявлении заболевания на ранней стадии оно полностью излечимо. Так как туберкулез может никак не проявляться, выявить его без посещения больницы сложно.