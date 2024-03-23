Названы опасности приема парацетамола

Прием парацетамола может привести к повреждению печени и внутреннему кровотечению. Об этом Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач объяснил, что два самых опасных побочных эффекта парацетамола — развитие внутренних кровотечений и повреждение печени.

"Первое — развитие анафилактического шока у некоторых людей, кровотечения из ЖКТ из-за развития острых эрозий и язв. И гепатотоксическое действие. Это происходит у больных с нарушениями функции, у которых отсутствует фермент CYP2E1, что приводит к увеличению образования гепатотоксического метаболита парацетамола", — отметил Умнов.

Кроме того, парацетамол продается в виде 50 различных препаратов. Важно использовать именно тот препарат и в той дозе, которые назначил врач. Его легко дать больше нужного: если допустимая максимальная суточная дозировка — 60 мг на кг, то 100 мг на кг — уже токсическая доза, которая может привести к летальному исходу, добавила преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-педиатр Светлана Буданцева.