Терапевт назвала самые агрессивные типы раковых заболеваний

Самыми агрессивными типами раковых заболеваний являются злокачественные опухоли в легких, печени и желудке, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что в первом случае смертность составляет около 90%.

Один из главных факторов заболевания — наследственность. Кроме того, на внутренние органы пагубно влияет работа на вредных производствах — химзаводе или на стройке, а также экология и стрессы. Самым агрессивным является рак легкого. Его смертность около 90%. На втором месте — рак печени, на третьем — желудка, — добавила Заплавнова.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что признаками заболевания раком могут быть резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности. Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.

Черемушкин рекомендовал уделять особое внимание органам, вероятность развития онкологии в которых, согласно статистике, находится на высоком уровне. Речь идет о коже, легких и кишечнике — все дело в том, что они первыми сталкиваются с негативными факторами окружающей среды.