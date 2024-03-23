Эндокринолог объяснила, в чем опасность низкого уровня сахара в крови

Гипогликемия является следствием пониженного уровня сахара в крови и может наблюдаться не только у больных диабетом, но и у здоровых людей. О последствиях данного синдрома рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Специалист в телеграм-канале отметила, что клинико-лабораторный синдром возникает у человека из-за падения уровня глюкозы в крови до отметки 3,5 ммоль/л и ниже.

Кроме того, гипогликемия может проявляться не только у страдающих диабетом, но и у здоровых.

Янг перечислила симптомы, которые могут указывать на пониженный уровень сахара. К ним относятся: тошнота, голод, сонливость, слабость, беспокойство, потливость, а также тяга к чему-нибудь сладкому.

В тяжелых случаях возможны даже обмороки и судороги, а ночью человек может просыпаться от учащенного сердцебиения и чувства тревоги, передает слова эндокринолога издание «РОСБАЛТ».

Однако сам момент гипогликемии зафиксировать посредством анализов достаточно трудно даже при условии наличия домашнего глюкометра. При этом проблема с возникновением данного синдрома становится все более распространенной.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что патологическая усталость может быть симптомом ряда болезней. Самым распространенным недугом, при котором человек чувствует постоянную усталость, является анемия.