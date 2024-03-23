Врач назвала причины плохого самочувствия после выздоровления

Плохое самочувствие после перенесенного вирусного заболевания обусловлено нехваткой витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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По ее словам, во время болезни для борьбы с вирусом затрачивается множество внутренних ресурсов, поэтому после выздоровления организм оказывается истощен. Из-за этого человек может ощущать нехватку сил и энергии.

— Логично, что после перенесенной болезни, особенно если не было дополнительного возмещения витаминов и микроэлементов, организм будет находиться в «дефицитном» состоянии, — подчеркнула эксперт.

Обычно после болезни возникает нехватка витаминов С, Е, Д, В, селена и магния. При таком дефиците в организме могут накапливаться токсины, что отражается на общем самочувствии. Восполнять витамины в случае их нехватки следует лишь по назначению врача, так как возможны противопоказания.

В числе мер, которые можно принять самостоятельно — ежедневное потребление большого количества воды.

— Пить много воды для восстановления кислотности организма и улучшения процесса детокса. Во время болезни происходит закисление организма, поэтому лучше всего временно перейти на щелочные минеральные воды, — передает слова Шуппо «Газета.ру».

В свою очередь диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей. По словам эксперта, на наличие дефицита могут указывать такие симптомы, как сонливость, сильная усталость и обострение хронических заболеваний.