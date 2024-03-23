Кардиолог назвала симптомы, при которых сразу стоит обратиться к врачу

Она добавила в разговоре с РИАМО, что сердечно-сосудистая система обеспечивает функционирование всего организма, поэтому важно своевременно реагировать на любые признаки, указывающие на проблемы с сердцем и сосудами. При этом необходимо понимать, что некоторые симптомы могут быть не столь очевидными, из-за чего многие люди не уделяют им должного внимания. А этого, в случае с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, допускать ни в коем случае нельзя.

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Эксперт отметила, что при любом дискомфорте в области сердца, которого ранее не было, следует обращаться к кардиологу. Особенно, если эти симптомы возникают или усиливаются при физической нагрузке, если боль отдает под левую лопатку, в левую руку, плечо.

Фомичева рекомендовала обратиться к врачу и после появления одышки при физнагрузке, чувстве нехватки воздуха в покое, снижения толерантности к нагрузкам.

Кроме этого, к опасным симптомам относится необъяснимая слабость и быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение, в покое он должен быть менее 80 уд\мин, всевозможные ощущения перебоев в работе сердца, ночной храп, остановки дыхания во сне, положение во сне только на высокой подушке, отеки ног, боли в ногах, потери сознания, частые головокружения, а также повышение давления выше 140\90 мм рт. ст., подчеркнула врач. В заключение Фомичева сказала, что первым делом необходимо обратиться к кардиологу, чтобы исключить проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. При остром состоянии лучше вызвать скорую помощь.

Ранее кардиолог Алексеев рассказал о связи диабета и инфаркта, а врач Елена Малышева назвала показатели давления, считающиеся нормой.