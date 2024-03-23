Операции для возвращения «мужского здоровья» проводят в Ноябрьске и Салехарде

Более 20 пациентов с заболеваниями предстательной железы прооперировали в Ноябрьской центральной городской больнице. «Мужское здоровье» возвращают с помощью эмболизации простатических артерий.

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Это современный способ, снижающий риски осложнений и способствующий скорейшему восстановлению пациентов после хирургического вмешательства. На Ямале подобные вмешательства освоили ноябрьские и салехардские хирурги.

Гиперплазия предстательной железы, она же аденома простаты — одно из самых распространенных заболеваний у мужчин старше 45 лет. Ткани железы, которую еще называют «вторым сердцем» мужчин, разрастаются, там образуются узлы, сдавливающие мочеиспускательный канал. Это приводит к болям, стрессу и общему снижению качества жизни.

Во время манипуляций пациент находится в сознании, сообщает пресс-служба Ноябрьской ЦГБ. Технология проста: вначале делают прокол бедренной артерии к питающей простату артерии. Через него вводят микрокатетер и запускают специальный препарат, блокирующий кровоток.

После операции аденома уменьшается в размере, а функции постепенно нормализуются.