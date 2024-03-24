Врач раскрыла, зачем гинекологи задают нескромные вопросы

Многие женщины побаиваются идти к гинекологу, даже когда сильно приспичит, потому что стесняются осмотра и неудобных вопросов от врача, на которые и близкой подруге не всегда честно ответишь — не то что незнакомому человеку. Однако специалистка объяснила, что гинеколог спрашивает всё не из праздного любопытства.

© Секрет Фирмы

Как рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова, врач любой специальности на приёме обычно не только выслушивает жалобы, но ещё и задаёт вопросы для того, чтобы обрисовать для себя картину болезни и собрать анамнез.

Что спрашивает гинеколог на приёме

Сколько у вас было половых партнёров? От этого зависит вероятность носительства ВПЧ и хронических воспалений, чем больше число — тем выше риски. С какого возраста живёте половой жизнью? Чем раньше появился сексуальный опыт, тем выше вероятность активных воспалений — аднексита, который может давать хроническую боль и спайки. Когда был последний половой контакт? Особенно важный вопрос при нарушениях и задержках цикла. Довольны ли вы половой жизнью? Отсутствие оргазмов может говорить о гормональных проблемах и сбоях в работе щитовидной железы.

Задавать вопросы может не только врач, но и пациент. И если знать, что спрашивать, то можно понять — профессионал ведёт приём или какой-то двоечник. Со списком вопросов можно ознакомиться здесь.