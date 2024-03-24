Хронические сердечники получат жизненно необходимые лекарства бесплатно

Расширился перечень кардиологических больных, которые могут получать бесплатные лекарства. Теперь это не только перенесшие инфаркты и инсульты, но и пациенты с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Препараты им будут предоставлять пожизненно. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Из группы риска

Бесплатные лекарства сейчас получают кардиологические больные, перенесшие инсульты, инфаркты или хирургические вмешательства на сердце в течение двух лет после выписки из больницы. В перечень входят более 30 препаратов, прием которых снижает риск обострений и повторной госпитализации. Медикаменты закупают за счет бюджета согласно федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он стартовал в 2020 году. В 2021-м срок обеспечения пациентов был продлен с одного до двух лет, а в 2022 году на восемь позиций расширился перечень препаратов. К началу 2024 года, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, бесплатные лекарства получили более 1,7 миллиона больных, находящихся под диспансерным наблюдением.

Новый приказ Минздрава расширил перечень льготников: теперь в него вошли пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с мерцательной аритмией и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка. Проще говоря, это хронические сердечники из группы риска.

Если раньше срок льготного обеспечения сердечников лекарствами составлял два года, то теперь, согласно приказу Минздрава, снабжать ими будут пожизненно. Перечень остался неизменным: это 31 наименование, начиная от дешевой ацетилсалициловой кислоты до дорогих препаратов с эмпаглифлозином, цена на которые стартует от 3 тысяч рублей за упаковку.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов ранее отмечал, что фракция «Единая Россия» ставила перед правительством задачу продолжить в 2024 году финансирование программы обеспечения бесплатными лекарствами лиц, перенесших инфаркт или инсульт.

«Она очень важна для сохранения здоровья граждан. Цифры смертности от летальных заболеваний, связанных с инфарктами и инсультами, уменьшаются. Это очень хороший показатель, и эта программа будет поддерживаться и финансироваться», — отмечал депутат.

Вопрос жизни и смерти

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России. Всероссийский союз пациентов (ВСП) несколько лет бился за то, чтобы люди с ишемией и хронической сердечной недостаточностью получили право на льготные рецепты. В прошлом году во время рассмотрения бюджета ВСП просил Госдуму увеличить финансирование проекта, чтобы он охватил дополнительно 180 тысяч хронических сердечников. Общественники подсчитали, что на это потребуется 10,2 миллиарда рублей. Дали в пять раз меньше — 2,1 миллиарда.

Как рассказала «Парламентской газете» координатор программы по сердечно-сосудистым заболеваниям Всероссийского союза пациентов Наталья Бабкова, деньги выделили только на самых тяжелых пациентов.

«Сейчас лекарственная терапия стала очень эффективной. Учитывая, что препараты не дешевые, для них это вопрос жизни и смерти. А остальные по-прежнему будут покупать лекарства за свои деньги», — отметила Бабкова.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев рад, что снят двухлетний лимит на обеспечение препаратами. Он рассказал, что организация несколько лет убеждала, что терапия для хронических сердечников должна быть пожизненной: «Мы неоднократно ставили этот вопрос, поднимали его на круглых столах в Комитете Госдумы по охране здоровья и на других площадках. Поэтому позитивно относимся к тому, что к нам прислушались. Считаем, что расширение перечня льготников позволит сохранить десятки тысяч жизней».

Он сказал, что организация надеется на дальнейшее расширение списка льготников, в который просила включить пациентов с еще одним сердечно-сосудистым заболеванием — дислипидемией.

«Мы упоминали их ранее в наших письмах, но, по-видимому, время еще не настало», — заключил Жулев.

Кому положены бесплатные лекарства

Список тех, кто может получить бесплатные лекарства, медицинские изделия и спецпитание, обширен. В него входят федеральные льготники:

участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, родители и жены погибших военнослужащих, малочисленные народы Севера, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

Кроме того, есть региональные льготники, список которых формируют сами субъекты. Лекарства выдают им бесплатно или со скидкой 50 процентов.

Бесплатные медикаменты положены тем, кто страдает рядом заболеваний. Среди них: онкология, диабет, сифилис, лепра, шизофрения и эпилепсия — всего более 30 наименований. Они могут получать только препараты, необходимые для лечения определенного симптома, болезни или состояния.

Порядок получения

Получить лекарство бесплатно или со скидкой можно только по рецепту врача. Сначала нужно прийти в поликлинику по месту регистрации. Она может быть и частной, но только если принимает пациентов по программе ОМС. На прием неплохо захватить заключения и результаты анализов, подтверждающие диагноз, в противном случае их назначит доктор.

Далее человека вносят в регистр в качестве льготника. Обычно запись появляется в базе данных в течение пяти рабочих дней, удостовериться в этом можно на портале «Госуслуги» в разделе «Документы — Льготы и выплаты».

После этого понадобится еще один визит в поликлинику за рецептом. Это специальный бланк, который может заполнить как терапевт, так и узкий специалист. Максимальный срок действия рецепта составляет 180 дней. После этого нужно будет идти за новым.

Если возникнут какие-то проблемы, можно подать жалобу главврачу поликлиники. Если и это не поможет — обратиться в страховую компанию, региональный минздрав, Росздравнадзор и прокуратуру, а также написать в «Госуслуги», где создана платформа обратной связи.

Бесплатные препараты выдает не каждая аптека. Их список можно узнать на сайте регионального минздрава или у врача, выписавшего рецепт. Если нужного медикамента нет в продаже, его можно заказать. Для этого провизор должен внести его в специальный журнал. Местные власти обязаны контролировать наличие в аптеках льготных препаратов и медицинских изделий и принимать меры, если они отсутствуют.

Если же лекарство нужно срочно, то можно купить его самостоятельно, а затем, предъявив чек и рецепт, потребовать в региональном минздраве компенсацию.