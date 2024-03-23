Как часто онкология передается по наследству? Объяснил врач

Любой специалист подтвердит, что если в семье уже были случаи рака, то стоит относиться к здоровью серьёзнее и регулярно обследоваться, потому что онкология передаётся по наследству. Но дело в том, что происходит это совсем не так, как себе это многие представляют. Врач рассказал «Секрету», как работают генетика и рак.

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Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев рассказал, как работают механизмы наследования рака.

Наследственность в онкологии

Специалист пояснил, что биологическая предрасположенность к развитию злокачественных опухолей действительно может передаваться по наследству. Вот только как таковых «раковых генов» не существует.

«Но есть мутации в генах, контролирующих деление клеток и их способность восстанавливать повреждения ДНК. Они могут передаваться по наследству. Когда мутации приводят к сбоям в работе генов, вероятность развития рака возрастает».

То есть рак не может передаваться, как вирус, от одного родственника другому. Зато есть вирусы, которые могут провоцировать развитие онкологии, — гепатита и папилломы человека.

Как часто рак развивается из-за наследственности

По словам онколога Астраханцева, на долю генетики приходится всего 10% от всех случаев возникновения рака. В основном болезнь развивается не из-за «плохой наследственности», а из-за курения, неправильного питания, чрезмерного воздействия ультрафиолета.

Профилактика рака

Людям старше 45 лет рекомендуется хотя бы раз в 5 лет проходить колоноскопию. Мужчинам старше 40 лет каждый год стоит проходить урологические обследования и сдавать анализ ПСА (простатспецифический антиген). Женщинам старше 40 лет показана маммография каждые 2 года, а после 50 лет — ежегодно. Женщинам любого возраста стоит ежегодно проходить гинекологические осмотры.

«В подавляющем количестве случаев родственники онкологических пациентов не имеют никаких генетических предрасположенностей к раку. Однако держать руку на пульсе всё равно стоит и для профилактики рекомендуется проходить ежегодную диспансеризацию. Регулярные обследования помогут убедиться в отсутствии проблем со здоровьем или оперативно выявить и пролечить ранние симптомы».

Частые виды наследственного рака

Ранее онколог Ёлкин рассказывал, какие виды рака чаще всего передаются в семье. Со списком можно ознакомиться здесь.