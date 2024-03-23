Почему весной обостряются психические заболевания

На обострение психических заболеваний весной может влиять изменение концентрации в организме некоторых биологических веществ, рассказала "РГ" врач-психиатр клиники К+31 Алина Славнова.

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По ее словам, за психологическое благополучие человека отвечают серотонин, дофамин, норадреналин. Весной увеличивается световой день, поступает больше витамина D, а значит эти вещества вырабатываются организмом в повышенном объеме.

Люди с отсутствием психической патологии переносят этот процесс абсолютно нормально, они ничего не ощущают. Но если у человека есть некоторые нарушения - эндогенные психические заболевания, то, конечно же, в отсутствие адекватной психфармакотерапии могут возникнуть их обострения, говорит Славнова.

Она пояснила, что к эндогенным психическим заболеваниям относятся, например, биполярное аффективное расстройство, шизофрения, шизотипическое расстройство.

Врач также подчеркнула, что обострения у людей с этими недугами могут быть не только весной, но в любой из других периодов времени, просто сезонность и витамин D могут спровоцировать этот процесс.