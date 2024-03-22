Врач развеял мифы о туберкулезе

Волгоградский врач назвал пять самых распространенных мифов о туберкулезе
Это очень серьезное заболевание, которое связано с множеством слухов и мифов. Разобраться, что из них правда, поможет внештатный специалист по медицинской профилактике облздрава Алексей Покатилов.
Возможность заразиться туберкулезом в общественных местах
Все люди могут столкнуться с этим заболеванием, но не каждый, кто контактирует с палочкой Коха, заболевает моментально. Иммунная система может долгое время удерживать туберкулезный возбудитель, но он может активироваться в любой момент, особенно в условиях стресса или хронического недомогания. Здоровый образ жизни и позитивное настроение обеспечат надежную защиту от размножения возбудителя и развития заболевания.
Туберкулез легко излечим
К сожалению, данное заболевание до сих пор не побеждено. Туберкулез изменчив и сегодня стал устойчив к многим лекарствам. Лечение требует времени и зависит от своевременной диагностики и строгого следования рекомендациям врача.
Туберкулез поражает исключительно легкие
Хоть это и самая распространенная форма, туберкулез может поразить любой орган или ткань. Он может встретиться в кишечнике, мозге, мочеполовой системе, костях, коже и других частях тела.
Вакцинация против туберкулеза и проба Манту бесполезны, а флюорография опасна
Вакцинация БЦЖ не обеспечивает полной защиты, но способствует предотвращению тяжелых форм болезни. Проба Манту отражает иммунный ответ организма, а флюорография является важным методом раннего выявления.
Отсутствие кашля – отсутствие туберкулеза
Кашель является признаком продолжительного заболевания. На начальных стадиях кашель может отсутствовать, поскольку туберкулез долгое время может не проявляться и является скрытой угрозой. Его симптомы могут смешиваться с симптомами других заболеваний. Поэтому, если вы замечаете усталость без видимых признаков простуды, ночное потоотделение или изменение веса – важно обратиться к врачу для обследования.
Чтобы защитить себя от заболевания или как можно быстрее вылечить его, нужно регулярно проходить диспансеризацию.