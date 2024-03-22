Врач развеял мифы о туберкулезе

Это очень серьезное заболевание, которое связано с множеством слухов и мифов. Разобраться, что из них правда, поможет внештатный специалист по медицинской профилактике облздрава Алексей Покатилов.

Возможность заразиться туберкулезом в общественных местах

Все люди могут столкнуться с этим заболеванием, но не каждый, кто контактирует с палочкой Коха, заболевает моментально. Иммунная система может долгое время удерживать туберкулезный возбудитель, но он может активироваться в любой момент, особенно в условиях стресса или хронического недомогания. Здоровый образ жизни и позитивное настроение обеспечат надежную защиту от размножения возбудителя и развития заболевания.

Туберкулез легко излечим

К сожалению, данное заболевание до сих пор не побеждено. Туберкулез изменчив и сегодня стал устойчив к многим лекарствам. Лечение требует времени и зависит от своевременной диагностики и строгого следования рекомендациям врача.

Туберкулез поражает исключительно легкие

Хоть это и самая распространенная форма, туберкулез может поразить любой орган или ткань. Он может встретиться в кишечнике, мозге, мочеполовой системе, костях, коже и других частях тела.

Вакцинация против туберкулеза и проба Манту бесполезны, а флюорография опасна

Вакцинация БЦЖ не обеспечивает полной защиты, но способствует предотвращению тяжелых форм болезни. Проба Манту отражает иммунный ответ организма, а флюорография является важным методом раннего выявления.

Отсутствие кашля – отсутствие туберкулеза

Кашель является признаком продолжительного заболевания. На начальных стадиях кашель может отсутствовать, поскольку туберкулез долгое время может не проявляться и является скрытой угрозой. Его симптомы могут смешиваться с симптомами других заболеваний. Поэтому, если вы замечаете усталость без видимых признаков простуды, ночное потоотделение или изменение веса – важно обратиться к врачу для обследования.

Чтобы защитить себя от заболевания или как можно быстрее вылечить его, нужно регулярно проходить диспансеризацию.