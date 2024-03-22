В Новгороде врачи удалили гигантскую опухоль у пациентки

Врачи Новгорода удалили пациентке опухоль яичника диаметром 45 сантиметров. Об этом сообщает Минздрав региона.

Женщина длительное время наблюдалась у медиков, но постоянно отказывалась от хирургического вмешательства. Россиянка согласилась на операцию только после того, как опухоль заняла весь малый таз и брюшную полость.

Новообразование оказалось доброкачественным. Онкологи удалили пациентке опухоль объемом 40 литров.

По словам лечащего врача женщины, новообразования лучше удалять на ранних стадиях. Разрастание опухоли грозит осложнениями для организма. Специалист также призвала обращаться к онкологам и не бояться приема у этого врача.