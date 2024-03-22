Главврач рассказала, какими качествами должны обладать медработники

Главврач «Скандинавского центра Здоровья» Наталья Гаврилова поделилась советами по выбору правильного доктора, на основе собственного медицинского опыта. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что пациенту стоит обращать внимание на количество специальностей врача, который его принимает, а также оценивать уровень эмпатии медицинского работника.

Наталья Гаврилова советует в первую очередь обратить внимание на количество специальностей, которые указаны в анкете врача. Если доктор имеет множество из них и при этом они никак между собой не пересекаются, то это должно насторожить пациента. Однако если в анкете указаны смежные специальности, то это уже наоборот является хорошим знаком. Например, кардиолог может одновременно заниматься функциональной диагностикой и это будет хорошим признаком.

Главврач также назвала в качестве критерия оценки эмпатию доктора и уровень профессионализма. Она добавила, что для хорошего врача такие качества как забота и внимание к пациенту стоят не ниже, чем профессиональные навыки.

По словам эксперта, небольшой возраст и стаж медицинского работника — вовсе не тревожный звонок:

«Что касается стажа работы, я очень хорошо отношусь к специалистам, отработавшим 3—5 лет. Молодые доктора обычно относятся к своему делу с энтузиазмом, всегда стараются разобраться в пациенте и довести его историю до положительного финала», — подчеркнула Наталья Гаврилова.

Она также посоветовала не акцентировать внимание на публичности доктора. Нередко бывает так, что врач может быть хорошим научным деятелем и докладчиком, но редко заниматься непосредственным лечением пациентов. Что касается медицинского образования в России — Гаврилова оценивает его положительно.

Как подчеркнула Наталья Гаврилова, после приема у врача у человека не должно оставаться вопросов или недопонимания. Хорошего специалиста отличает тот факт, что тот способен объяснить пациенту все вопросы, связанные с приемом лекарств и обследований, которые тому придется пройти.