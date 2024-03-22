Педиатр рассказал о двух типах инфекционных заболеваний
Главный внештатный педиатр регионального Минздрава, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина объяснила, что все инфекционные болезни делятся на два типа в зависимости от методов иммунопрофилактики: управляемые и неуправляемые.
К первому типу относят те, от которых можно защитить ребенка с помощью вакцинации, например туберкулез, вирусный гепатит, коклюш, столбняк, краснуха, паротит и прочие.
К неуправляемым относятся сезонные простуды и острые кишечные инфекции.
Чтобы снизить риск заболеть, следует придерживаться следующих правил:
- соблюдать режим дня;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься спортом;
- мыть руки, овощи и фрукты перед едой;
- избегать контакта с людьми с признаками инфекции.
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