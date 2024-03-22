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Педиатр рассказал о двух типах инфекционных заболеваний

Главный внештатный педиатр регионального Минздрава, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина объяснила, что все инфекционные болезни делятся на два типа в зависимости от методов иммунопрофилактики: управляемые и неуправляемые.

Педиатр рассказал о двух типах инфекционных заболеваний
© depositphotos.com

К первому типу относят те, от которых можно защитить ребенка с помощью вакцинации, например туберкулез, вирусный гепатит, коклюш, столбняк, краснуха, паротит и прочие.

К неуправляемым относятся сезонные простуды и острые кишечные инфекции.

Чтобы снизить риск заболеть, следует придерживаться следующих правил:

  • соблюдать режим дня;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься спортом;
  • мыть руки, овощи и фрукты перед едой;
  • избегать контакта с людьми с признаками инфекции.

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