Россияне переходят на отгулы вместо больничных

В компаниях появилась новая практика - брать отгулы вместо оформления больничного. Это выгодно как работодателям, так и сотрудникам. Почему люди отказываются от возможности официально провести 2-3 дня дома по болезни, Авторадио рассказала карьерный консультант и коуч Наталья Берлатонова:

«Не любят открывать краткосрочные больничные, потому что люди, уже понимая, что есть потребность в определённом уровне дохода, есть потребность не выпадать из обоймы, стараются максимально быстро привести себя в порядок. Например, за 2-3 рабочих дня. И достаточно часто слышим: «Дайте, пожалуйста, мне 2-3 дня: я отлежусь, приду в себя». А открывать больничные - это история как минимум на неделю. И, конечно же, 100% компенсации по больничному не приходят. Первые 3 дня оплачивает работодатель, дальше идёт компенсация от ФСС. Поэтому экономически выгоднее взять 3 дня, например, отгула. Или берётся оплачиваемый отпуск.»

Эксперты отмечают, что в Трудовом кодексе нет понятия отгула. Чаще всего, это личная договоренность между работодателем и сотрудником, направленная на баланс между личными и рабочими интересами обеих сторон, а также некое поощрение для добросовестных и ценных сотрудников.