Дрожь в покое может указывать на болезнь Паркинсона

Врач Евсеева: дрожь в состоянии покоя может быть проявлением болезни Паркинсона
Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.
Врач напомнила, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге.
По её словам, при заболевании наблюдается замедленность движений, жёсткость мышц и потеря равновесия.
«Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи», — сказала Евсеева, отметив, что при проявлении таких симптомов необходимо обратиться к неврологу.
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