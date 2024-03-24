Дрожь в покое может указывать на болезнь Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Врач напомнила, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге.

По её словам, при заболевании наблюдается замедленность движений, жёсткость мышц и потеря равновесия.

«Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи», — сказала Евсеева, отметив, что при проявлении таких симптомов необходимо обратиться к неврологу.

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