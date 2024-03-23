Стоит ли убирать щербинку между зубами

Многие люди считают щербинку между передними зубами изюминкой улыбки и ориентируются на пример звезд, которые никогда ее не исправляли, например Мадонну или Ванессу Паради. Однако стоматологи считают, что в ряде случаев при такой особенности требуется коррекция. Об этом рассказала aif.ru врач, стоматолог-ортодонт Татьяна Яворовская.

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По словам специалиста, диастема, или щель между передними зубами верхней челюсти, считается распространенным явлением в период, когда у ребенка еще остаются молочные зубы, но уже прорезываются постоянные. В этом случае диастемы не требуют коррекции и со временем закрываются сами.

Окончательную оценку диастемы необходимо провести после прорезывания постоянных клыков, в возрасте 10-12 лет. Если размер щели составляет больше двух миллиметров, она вряд ли закроется сама. Из-за этого в будущем могут возникнуть проблемы с дикцией, откусыванием пищи, а также травмы десны между зубами и воспаления околозубных тканей.

Способы коррекции диастемы зависят от причины, по которой она возникла. У взрослых диастемы часто корректируются путем ортопедической и эстетической реабилитации с помощью виниров или композитных реставраций. У подростков – с помощью брекетов или элайнеров.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, что чистить зубы надо, обрабатывая каждый из них минимум 20 раз. Щетку при этом следует держать под углом в 45 градусов. Только так можно качественно убрать собравшийся налет.