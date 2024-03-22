Невролог назвала худший вариант борьбы с болью в спине

В начале дачного сезона пациенты чаще всего жалуются на боли в спине, сообщила порталу «Доктор Питер» невролог Оксана Овдиенко. Она призвала не игнорировать дискомфорт и обращаться к специалисту.

Боль в спине может быть признаком запущенных патологических процессов и опасных заболеваний. Если в случае постоянных или повторяющихся болей вовремя не провести диагностику и не начать лечение, болезнь может привести к необратимым последствиям и инвалидности, — объяснила кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, нельзя откладывать визит к врачу при постоянных болях. Также тревожными признаками будут онемение, чувство вялости в ногах и руках, напряжение мышц. Врач отметила, что при боли в спине соблюдать постельный режим нужно не всегда. Лучше не ждать, пока дискомфорт пройдет сам, считает Овдиенко.

Первое желание у людей с больной поясницей — найти удобную позу и оставаться в ней, пока боль не исчезнет сама собой, но это может быть худшим вариантом.

Физическая активность необходима и даже рекомендуется при острой и хронической боли в пояснице. Постельный режим не будет наилучшим вариантом лечения. Напротив, умеренная физическая активность способствует снижению эмоционального стресса и увеличивает эффективность традиционных методов лечения хронической боли, заключила Овдиенко.

Ранее тренер адаптивной физкультуры София Агапова рассказала, что мыть голову, наклонившись над ванной, может быть чревато возникновением головокружений, особенно при анемии. При этом, по ее словам, здоровый человек может спокойно простоять несколько минут в позе наклона вперед и с ним не произойдет ничего плохого.