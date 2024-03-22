Кардиолог дала советы по профилактике инсульта в пожилом возрасте

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова рассказала о пользе активного образа жизни в пожилом возрасте для профилактики инсульта.

«Рекомендуется заниматься не менее пяти дней в неделю по 30 минут в день. В качестве активностей могут выступать прогулки по улице, скандинавская ходьба, плавание и другие», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, регулярная физическая нагрузка положительно влияет на обмен веществ, артериальное давление и массу тела.

Также Бирюкова посоветовала в питании отдать предпочтение продуктам, содержащим ненасыщенные жиры: красной рыбе, авокадо, орехам, растительным маслам.

«Необходима организму и клетчатка, которой так много в овощах и фруктах. Гипертоникам стоит уменьшить потребление поваренной соли до одной чайной ложки в день», — заключила кардиолог.

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