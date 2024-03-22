Около 5 млн человек в России не знают, что больны диабетом

Около пяти миллионов граждан России страдают от сахарного диабета второго типа, а ещё 50 миллионов имеют диагностированное ожирение. Об этом заявила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева, пишет РИА Новости.

«Конечно же, ожирение и диабет идут бок о бок и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, и сахарный диабет у россиян имеется и зафиксирован уже более чем у пяти миллионов пациентов. Ещё столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа», — сказала Мокрышева.

По её словам, 95% пациентов с ожирением заболевают из-за дисбаланса между количеством потребляемой пищи и расходом энергии. Она подчеркнула, что это заболевание — в большей степени результат образа жизни, а не наследственных факторов и заболеваний.

Эксперты назвали простые способы, как избежать диабета.