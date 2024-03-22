Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая перечислила факторы, оказывающие влияние на возникновение остеоартрита, наиболее распространенного заболевания суставов.

— В настоящее время остеоартрит является самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это заболевание, как подчеркнула специалист, в основном затрагивает крупные суставы, но также может затрагивать и мелкие суставы, — сообщила врач.

Она также рассказала, что у россиян стала учащаться боль в коленях, что связано с изменением образа жизни и увеличением нагрузки на суставы из-за роста числа людей с избыточным весом.

Среди факторов, способствующих развитию остеоартрита, Свинцицкая также назвала сопутствующие заболевания, например, подагру, которая влияет на метаболизм хряща, а также травмы и наследственную предрасположенность, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Врач отметила, что остеоартрит чаще всего проявляется у пожилых людей, однако за последнее время он начал появляться и у молодых людей, часто после травм. При обследовании пациентов с жалобами на боль в коленях врач обращает внимание на весь позвоночник и стопы, так как плоскостопие может быть причиной проблем с коленями.

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