Операция продлилась восемь часов: врачи спасли девушку с редкой болезнью

Новосибирские врачи оказали помощь 24-летней девушке, которая едва не погибла из-за тромбов в легких. Они образовались в органах в результате редкой болезни, передает irk.aif.ru.

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Все началось с того, что россиянка обратилась к врачам за помощью из-за проблемы невынашивания. Ей назначили препараты, разжижающие кровь. Девушка принимала их нерегулярно. Затем она переболела коронавирусом и дважды перенесла пневмонию.

В легких пациентки произошли изменения, которые сначала приняли за опухоль, а потом за туберкулез. Состояние россиянки продолжало ухудшаться. В итоге врачи выяснили, что она страдает от хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. При этом заболевании развивается дыхательная недостаточность, в легких образуются тромбы. Пятилетняя выживаемость без операции в таком составляет 40%.

В итоге врачам удалось удалить тромбы и спасти пациентки жизнь. Операция продолжалась восемь часов. Сейчас девушке ничего не угрожает, а вскоре она может реализовать мечты о материнстве.

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