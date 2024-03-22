Россиянам рассказали, как распознать деменцию у пожилых родственников

Деменция (приобретенное слабоумие) проявляется у пожилых людей проблемами с памятью и вниманием, нехарактерными для конкретного человека обидчивостью и капризностью, рассказала NEWS.ru врач паллиативной помощи Анна Шестакова. Медик добавила, что к симптомам недуга также относятся быстрая утомляемость, нарушение сна и утренние сборы на работу человека, много лет находящегося на пенсии.

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Явные признаки деменции у пожилых: ухудшение памяти и концентрации. До проявления клинических симптомов могут быть общие проявления: повышенная раздражительность, обидчивость и капризность, головные боли, быстрая утомляемость, нарушения сна, затруднение с выбором чего-либо. И самый типичный симптом: давно не работающий человек просыпается и начинает собираться на работу, — подчеркнула Шестакова.

Как пояснила эксперт, у пожилых людей деменция развивается из-за возрастного ухудшения кровоснабжения мозга, при болезни Альцгеймера, а также при наличии опухоли мозга или на фоне хронического алкоголизма.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что идеальным продуктом для гипертоников является картофель. По ее словам, он содержит большое количество калия, который помогает снизить давление. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сократить употребление соли, необходимо внимательно читать этикетки на продуктах, а также отказаться от присаливания воды во время варки овощей, макарон и круп, посоветовала терапевт-кардиолог Этери Колесник. Как пояснила специалист, взрослый человек в среднем за день съедает 11 граммов соли, при этом норма не должна превышать пяти граммов.